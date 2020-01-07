داعش يقصف مواقع للنظام السوري بدير الزور

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قصفاً مكثفاً بقذائف الهاون مصدره عناصر تنظيم داعش الإرهابي على مواقع قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له في منطقة البادية الممتدة من قرية الدوير حتى بلدة الجلاء بريف دير الزور.

وردت قوات النظام باستهداف منطقة البادية بالمدفعية الثقيلة والقنابل المضيئة في أجواء قرية العباس بريف البوكمال.

وتشهد المنطقة قصفاً متبادلاً بين الطرفين بشكل متكرر.

ووفقاً للمرصد تعرضت حافلة تقل عناصر الفرقة 11 التابعة لقوات النظام السوري، الثلائاء، لكمين على الطريق الدولي بالقرب من بلدة صبيخان بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتل 7 عناصر على الأقل وإصابة 14 آخرين.

كان المرصد السوري وثق في 5 يناير(كانون الثاني) عملية القتل الجماعي التي شهدتها بادية محافظة الرقة في 4 يناير(كانون الثاني) حيث بلغ تعداد الذين جرى قتلهم في بادية السبخة الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف الرقة الجنوبي الشرقي إلى 19 مواطناً، بالإضافة إلى 5 مفقودين على الأقل.

وقال المرصد إن “عملية القتل جرت بعد تكبيل الأشخاص وإطلاق الرصاص عليهم”، فيما لم ترد حتى اللحظة معلومات مؤكدة عن هوية الفاعلين.