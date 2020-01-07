أخطر قرار لتفكيك نظام الإخوان بمؤسسات مهمة في السودان

أصدر وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا إدارياً، بتشكيل لجنة مركزية لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي پرئاسة د. الطيب حسن شيخ إدريس رئيساً وعضوية آخرين.

وحدد الوكيل أختصاصات مهام اللجنة، والتي من أبرزها، التوصية للجهات المختصة بإنهاء خدمة أي شخص بالمؤسسة المعنية حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو إستخدام نفوذ، كما حددت اللجنة التوصية بإعفاء أي موظف أو مسؤول في أي من الأجهزة الواردة في المادة ٧ (أ) و(ب) من قانون تفكيك نظام ٣٠ يونيو.

كما شمل التحفظ على ملفات العاملين بمؤسسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتأمين أماكن حفظها، بجانب ترتيب وحفظ الملفات، فضلاً عن مهام الوقوف علي قوائم أسبقيات العاملين وأسس الترقي ومدى الالتزام بها والتوصية بمعايير تضمن عدالة الترقيات وحفظ الاسبقيات.

كما وجه قرار الوكيل بحسب مانشرت صحيفة الانتباهة السودانية اليوم الثلاثاء اللجنة بحق الاطلاع على أي وثائق او مستندات تعينها في تنفيذ مهامها كذلك الاستعانة بأي شخص للادلاء بمعلومات او بيانات لأغراض تنفيذ تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين.

وقد أشار الوكيل في قراره بتكوين لجان فرعية برئاسة الوزارة وكل مؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الوزارة وبالتنسيق مع هذه المؤسسات للقيام بالمهام والاختصاصات المذكورة بالقرار.