مهاتير محمد يدين مقتل سليماني

أدان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عملية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قبل أيام.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن مهاتير قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الماليزية بوتراجايا اليوم الثلاثاء إن جريمة القتل تمثل خرقا للقوانين وعملا غير أخلاقي.

وحذر مهاتير من أن الضربة الأمريكية في بغداد يمكن أن تؤدي إلى تصاعد الإرهاب.

وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية وآخرون في قصف أمريكي قرب مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة.