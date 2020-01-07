مجلس الأمن القومي الإيراني: لدينا 13 سيناريو للثأر من قتلة سليماني.. أقلها كابوس على الأمريكيين

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن لدى إيران 13 سيناريو للرد على الولايات المتحدة من أجل الثأر لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي اغتالته الولايات المتحدة، مشددا على أن أدنى هذه السيناريوهات “سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا”.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية اليوم الثلاثاء عنه القول بشأن الرد الإيراني المحتمل على مقتل سليماني :”نقول للأمريكيين: اعلموا أنه تم طرح 13 سيناريو للرد في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وحتى لو جرى الإجماع على أدناها، فإن تنفيذه سيكون كابوسا تاريخيا للأمريكيين”.

وأضاف أنه “بناء على بعض الاعتبارات لا يمكننا الإفصاح عن المزيد من المعلومات لوسائل الإعلام، لكننا نعد شعبنا البطل بأن الثأر لأخينا الشهيد لن يكون في إطار عملية واحدة”.

وحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن جميع التداعيات المحتملة لهذا الأمر.

ولفت إلى أن إيران ترصد تحركات القوات في القواعد الأمريكية في المنطقة وتعلم عدد العناصر المتواجدة بها ومعداتهم العسكرية.