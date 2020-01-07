تونس ترفض السماح لتركيا بإنزال قواتها على الحدود مع ليبيا: نرفض أي تدخل أجنبي #عاجل

رفضت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم (الثلاثاء)، السماح للجيش التركي بإجراء عمليات إنزال عبر الحدود “التونسية – الليبية”. بحسب تقارير صحفية.

ونقلت تقارير عن رشيدة النيفر، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية، قولها إن “تونس ترفض رفضاً قطعياً أي تدخّل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي، وهو موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغيّر”.

وردا على سؤال حول إمكانية السماح لتركيا باستخدام أراضي تونس للتدخل عسكرياً في ليبياً، قالت “النيفر” إن “تونس لا يمكن أن تسمح بذلك، وجواب رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) كان صريحا للرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) خلال زيارته لتونس”.

واختتمت تصريحاتها بأن “سيادة أي شبر من التراب التونسي ليست محلّ مساومة”.