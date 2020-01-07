أستراليا: إعدام 10 آلاف “جمل” بسبب “الاحتباس الحراري”

تنطلق في أستراليا، اليوم (الثلاثاء)، حملة، لإعدام مئات من الإبل السائبة في البلاد، بسبب الاستهلاك المفرط للموارد المائية.

وبحسب “ديلي ميل”، يتم الإعدام عبر إطلاق الرصاص من طرف مجموعات من الرماة المحترفين من الجو، عبر طائرات هليكوبتر مخصصة لتنفيذ «المجزرة» الجديدة.

ويستهدف القرار نحو 10 آلاف جمل، من أصل مليون و200 ألف، تلقي السلطات المحلية باللائمة عليها بسبب ما تصفه بـ “استهلاكها المفرط للمياه وتلويثها البيئة عبر الغازات المؤدية لارتفاع التأثيرات السلبية للاحتباس الحراري”.

ويأتي القرار بأمر من قادة السكان الأصليين في جنوب أستراليا، بعد شكاوى من السكان المحليين بأن الجمال السائبة تغزو ممتلكاتهم بحثا عن الماء.

ووفق شهادات السكان، فإن قطعان الإبل السائبة باتت تقتحم المناطق السكنية وتهدم الأسوار، وتدور حول المنازل محاولة الوصول إلى المياه من خلال أجهزة تكييف الهواء.