خبراء التخريب جهلاء التنظيم.. حاولوا تشويه تنظيم السعودية للحج وفشلوا في تنظيم جنازة “سليماني”

في مشهد تناقلته وسائل الإعلام العالمية كشف مدى فشل النظام الإيراني في تنظيم جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، انتهى بإعلان السلطات الإيرانية تأجيل دفن جثة “سليماني” بعد حادث تدافع في مسقط رأسه بمدينة كرمان الإيرانية، أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلًا حسب ما أعلنه التليفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء.

المشهد العبثي في جنازة “سليماني” والذي حاز على اهتمام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، أعاد للأذهان “جُرعة” انتقادات إيران للسعودية على خلفية حادث التدافع الشهير قبل سنوات بعدما ظهرت نواياها الخبيثة بفرض نفسها بمحاولات فاشلة لتشويه صورة المملكة في تنظيم الحج.

سعت إيران جاهدة لتحقيق هدفها وفور حادثة التدافع في الحج بدأت إيران حملتها الخبيثة ضد المملكة، خاصة وأن من وقف خلف الواقعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني بعدما اندسوا ضمن بعثة الحجاج الإيرانيون وتواجدوا في الموقع لحظتها، وتفاعل قادة إيران معها فورًا.

مهمة تنظيم الحج ليست بالسهلة كما تعتقد إيران في ظل اختلاف الشعوب وتنوع الثقافات، فلم تثبت طهران قدرتها على تنظيم أي فعالية أو حدث يحضره ألف أو 10 آلاف كما حدث في جنازة، وليس مكانًا يستوعب ملايين الأشخاص سنويًا.

حادثة التدافع في جنازة قاسم سليماني، كانت تحت أنظار الحرس الثوري الذي وقف عاجزًا عن إدارة الحشود المشيعة واكتفى بمشاهدة منظر الجثث مرماة على الطريق والذي حدا بالكثيرين للتعليق أن مهمة الحرس الثوري هي التخريب وليس التنظيم.