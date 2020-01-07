بناء فيلا متكاملة في 10 أيام.. الحقيل: تحفيز اعتماد أساليب البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد وتوطينها

أساليب البناء الحديث تجسيد واقعي لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في رؤية 2030، بضرورة مواكبة جميع أساليب التطور العالمي في شتى المجالات وتوطينها في المملكة، حيث باتت وزارة الإسكان، بقيادة ماجد الحقيل، تعتمد هذه الأساليب المبتكرة في معظم مشروعاتها، بما يلائم الطبيعة المحلية للبلاد، ورغبات المواطنين، وتلبية الطلب على الوحدات السكنية في أقصر مدة زمنية وبجودة عالية.

وكان وزير الإسكان قد أكد في لقاء تلفزيوني استخدام تقنيات “المباني سريعة البناء“ في مشروعات الإسكان بنسبة 50% من إجمالي المشروعات في نهاية عام 2020، مؤكداً أن العالم الآن يستخدم الجيل الثالث من البناء، وكانت المملكة مازالت في الجيل الأول، ما دعاه إلى وضع مبادرة “تحفيز تقنية البناء“.

مشيراً إلى أنه تم رصد14 مليار ريال لمبادرة “تحفيز تقنية البناء“، من أجل رفع جودة البناء والتشييد، وإنشاء وتطوير وحدات سكنية ذكية مع حلول مستدامة وبأسعار مناسبة، ومعالجة فجوة الطلب على الوحدات السكنية بأسعار معقولة من خلال تحفيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد وتوطينها في المملكة.

ولعل هذا ما دفع المدون السعودي الشهير محمد النحيت إلى تخصيص فيديو نشره على صفحاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، يشرح فيه مميزات هذه التقنيات، والفرق بينها وبين أسلوب البناء التقليدي.

وعقد المدون السعودي الشهير خلال الفيديو مقارنة بين تقنيات البناء الحديث والأسلوب القديم في البناء، الذي قال إنه يستهلك كثيرًا من الجهد والمال والوقت، في حين أنه في البناء الحديث قد يجري إعداد مكونات المنزل في مكان منفصل عن مكان البناء، ويجري تجميعها في وقت قصير جدا وبمجهود أقل وبجودة أعلى وعمر افتراضي أكبر.

وذكر النحيت فوائد أساليب البناء الحديث، ومنها وجود عازل صوتي قوي، وعمر فتراضي أطول، وأيضا الجودة العالية، إلى جانب مقاومة الحريق، وقلة تكاليف الصيانة، وتحمل التغيرات الجوية، لاسيما العواصف والأمطار.

وحرص النحيت خلال الفيديو على عرض فيلا تقع في أحد التجمعات السكنية بالعاصمة الرياض، تم بناؤها في غضون 10 أيام فقط، حيث تميزت بروعة التصميم العصري واستغلال المساحات والمنظر الانسيابي الحديث.

وأوضح أن المملكة بها تقنية الوحدات الجاهزة، والتقنيات اللوحيّة، والتقنيات الهجينة، وهي تقنيات تنفذ في الموقع نفسه، لافتا إلى أن أحدث تقنية وصلت إليها السعودية هي تقنية الـ 3D، حيث تسعى المملكة لتطوير تقنية البناء لديها إلى أعلى المعايير، وامتلاك أكبر طابعة بناء 3D في العالم.