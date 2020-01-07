“الشمري” يفوز بشلفا ولي العهد للصفر

حقق زايد عاصي عبيد الشمري، اليوم الثلاثاء، جائزة شلفا ولي العهد لفئة (جمل 30 صفر) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا في الصياهد.

وجاء تحقيق زايد الشمري للجائزة بعد منافسة قوية بين 7 منقيات، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل كثيرا مع جمالية المنقيات وما تضمه من فرديات مميزة، وحل فهد غازي عسير المطيري في المركز الثاني، فيما خطف يزيد عايض ظبيه القحطاني المركز الثالث.

وانطلقت منافسات الصفر، اليوم، وتستمر غد الأربعاء بمنافسات (جمل 50 على سيف الملك، وتختتم الخميس بفئة جمل 100 بيرق الملك.

الفائزون في فئة (شلفا ولي العهد) لون الصفر

1- زايد عاصي عبيد الشمري

2- فهد غازي عسير المطيري

3- يزيد عايض ظبيه القحطاني

4- بندر سامان سميليل المطيري

5- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان

6- أحمد فهد عبدالله الشريع

7- ناصر علي عبيد العجمي