عاجل.. دمشق تعتقل عناصر في الأمن وعاملين بشركة طيران على خلفية مقتل #قاسم_سليماني

اعتقلت السلطات السورية عناصر من الأمن السوري وعاملين في شركة طيران “أجنحة الشام”، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد، فجر الجمعة.

وحسب ما أعلنته “الشرق الأوسط”، أقلعت طائرة “أجنحة الشام” السورية الخاصة من مطار دمشق في الثامنة والنصف مساء.

وقال أحد الدبلوماسيين نقلًا عن مسؤولين عراقيين، إن تحقيقات جرت في بغداد ودمشق حول احتمال تسريب اسم “سليماني” إلى أمريكا للتأكد من وجوده على متن الطائرة، قبل إقلاع “درون” لاستهدافه لدى وصوله إلى بغداد.

وأضاف أن التحقيقات طالت عناصر في الأمن السوري وعاملين في شركة “أجنحة الشام” كانوا على علم بأن قاسم سليماني في الطائرة التي أقلعت من دمشق.