الاتحاد الأسيوي يرشح رازفان لجائزة أفضل مدرب في غرب آسيا

رشح للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الروماني رازفان لوشيسكو للحصول على جائزة أفضل مدرب في غرب آسيا، بعد قيادته لفريق الهلال إلى لقب دوري أبطال آسيا خلال عام 2019.

وذكر “الآسيوي” عن رازفان: “عاند الحظ فريق الهلال عندما خسر لقب دوري أبطال آسيا مرتين في المباراة النهائية أمام وسترن سيدني الأسترالي عام 2014، وأمام أوراوا ريد دايموندز الياباني عام 2017 ليظل حلم التتويج معلقًا حتى تحقق في نوفمبر من العام الماضي على يد الروماني رازفان لوتشيسكو”.

وحصل الهلال ضالته المنشودة والتي بحث عنها طويلًا مع “رازفان” الذي قدم فريقًا متكاملًا استحق أن يكون بطلًا للبطولة القارية الأهم على مستوى الأندية بعد فوزه على أوروا الياباني (1-0) و(2-0) في المباراة النهائية ليكون اللقب الأول للفريق بنظام المسابقة الجديد الذي تم اعتماده عام 2003″.

وضمت قائمة الترشيحات كل من هيليو سوزا بطل خليجي 24 مع منتخب البحرين، بالإضافة إلى فجر إبراهيم مدرب سوريا، فيليكس سانشيز مدرب قطر، وباسم مرمر مدرب العهد اللبناني.