انطلاق سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل غداً

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عن إنطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن غدا الأربعاء على فترتين صباحية تبدأ في السابعة صباحا، ومسائية في الثانية بعد الظهر، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للهجن.

وأوضح مالك الهجن غانم بن رده الهاجري إكتمال استعدادتهم للمشاركة في هذا المحفل الكبير، وقال:” أحب أن أشيد بنجاح المهرجان وقد أكملنا استعدادنا للمشاركة والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى”

وعن كيفية إعداد الهجن للمشاركة قال:” هنالك مشاركات تمهيدية تقام في الميادين الخاصة في الشرقية وتبوك والرياض والكويت بمشاركة جميع ملاك الهجن، وفيها يتم تحديد مدى القدرة على المنافسة في المهرجانات الكبيرة”، وأضاف:” المشاركات الفرعية هي الفيصل فمن خلالها تتخذ قرارك بالمشاركة في المهرجان من عدمها”

وكشف الهاجري أن الغذاء الأساسي هو الشعير والبرسيم الأخضر، حيث لا بد من توفرها لدى جميع ملاك الهجن فهي من الأعلاف الرئيسية.

وشدد على أن المهرجانات الرئيسية الكبرى وأبرزها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تساهم بشكل كبير في رفع أسعار الهجن سوا في المملكة أو خارجها، وقال:”كل شخص يريد الفوز لابد أن يشتري وبأي سعر”، مؤكدا أن هذه المهرجانات تعتبر ركيزة أساسية للهجانة فهي سوقهم المفضل وكثيرون يأتون من أجل البيع.

وأشاد الهاجري بالتنظيم مقدما شكرها للقائمين على أمر المهرجان، متمنياً التوفيق للجميع.