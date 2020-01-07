كندا ستنقل بعض قواتها في العراق إلى الكويت لأسباب أمنية

ذكر رئيس هيئة أركان الدفاع الكندية الجنرال جوناثان فانس، اليوم ،الثلاثاء أن بعض العسكريين الكنديين المنتشرين في العراق وعددهم 500 سيُنقلون بصورة مؤقتة إلى الكويت لأسباب أمنية، وذلك لمخاوف من رد محتمل هناك عقب مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة أمريكية بالعراق.

وقال فانس في رسالة لأسر العسكريين نشرت على تويتر “خلال الأيام المقبلة، ونتيجة لتخطيط التحالف وحلف شمال الأطلسي، فإن بعض أفرادنا سيُنقلون مؤقتا من العراق إلى الكويت”.

وأضاف “ونحن نفعل ذلك لضمان سلامتهم وأمنهم”.