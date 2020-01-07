حلف الناتو ينقل بعض أفراده من العراق

قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي، اليوم، الثلاثا،ء إن الحلف ينقل بعض مدربيه العسكريين من العراق في أعقاب تنامي المخاوف من صراع إقليمي بعد هجوم بطائرة أمريكية مسيرة أودى بحياة قائد عسكري إيراني كبير الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول من الحلف لرويترز “نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة

لحماية أفرادنا. وهذا يشمل إعادة نشر بعض الأفراد بصورة مؤقتة في مواقع أخرى سواء داخل العراق أو خارجه”.

وتشمل بعثة الحلف في العراق عسكريين ومدنيين وتضم بضع مئات من المدربين والمستشارين وأفراد الدعم سواء من دوله الأعضاء، وعددها 29، أو من خارجه.