الجيش الليبي: سيطرنا على 17 مدرعة “تركية الصنع” داخل سرت

أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، أن الجيش الوطنى سيطر على منطقة الوشكة غرب مدينة ‎سرت، وأن قواته تتقدم في اتجاه مصراته، مضيفًا أن :”مصراته بين كماشة الجيش الوطنى الليبى، وأهالى سرت انتفضوا وتحركوا لمقاتلة الميلشيات وطردوهم بالأغانى والزغاريد والأفراح واستقبلوا الجيش الوطنى استقبال الأبطال، وتم السيطرة على 17 عربة مدرعة داخل سرت، جميعهم “تركية الصنع”.

وقال “المحجوب” إن الجيش الوطنى سيطر على مدينة سرت الواقعة غربي البلاد، حيث تدعم الجماعات المسلحة الموجودة فيها الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على مدينة طرابلس، مشيرًا إلى أنه يوجد 20 مليون قطعة سلاح موزعة فى ليبيا.

وتتلقى المليشيات الإرهابية المسلحة، فى ليبيا خسائر كبرى فى ظل الانتصارات التى يحققها الجيش الليبى فى معركته ضد الإرهابيين لتحرير العاصمة الليبية طرابلس، والذى توج مؤخرا بإعلان الجيش الليبى تحرير مدينة سرت، فى الوقت الذى وعد فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الإرهابيين فى ليبيا بالحصول على الجنسية التركية.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن هناك صور متداولة لهروب فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق المؤقتة، إلى العاصمة البريطانية لندن برفقة أسرته، وذلك عقب تقدم الجيش باتجاه قلب العاصمة الليبية طرابلس، حيث هروب على متن طائرة مدنية اقلعت من مطار “معيتيقة”.

وأضافت التقارير أن قادة المليشيات غرروا بالشباب للقتال ضد الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، ولكن عقب الهزائم المتتالية التى منيت بها الميليشيات المسلحة، فروا قادة الميليشيات ليلحقوا بعائلاتهم وأرصدتهم المسروقة من أموال الليبيين بالخارج.