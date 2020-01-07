ارتفاع نسبة اشغال المبيت في المنطقة المحيطة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تسبب مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا في الصياهد، في حراك اقتصادي كبير للمنطقة المحيطة، حيث ارتفع إستئجار الخيام بنسبة 400%، ووصلت حاجز الـ 250 ريال للخيمة الواحدة وليوم واحد، حيث كانت في السابق تستأجر بمبلغ 50 ريال فقط، الامر الذي أدى بدوره إلى انتعاش مبيعات المحلات التجارية والمطاعم، وجميع المتاجر المتواجدة في منطقة المهرجان.

وشهد المهرجان خلال اليوم وأمس اقبالاً جماهيرياً كبيراً من جميع أنحاء المملكة، فمنهم من أتى للمشاركة ومنهم من أتى للتشجيع والمؤازرة.

وتأتي هذه الكثافة في الحضور تزامنا مع دخول مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مراحل الحسم والإثارة حيث أنطلقت اليوم الثلاثاء مسابقة فئة الصفر، إلى جانب إنطلاقة سباقات الهجن غد الأربعاء.

وأوضح فهد العتيبي أحد ملاك الخيام، أن هنالك اقبالاً كبيراً على المهرجان خلال اليومين الماضيين، وهو أمر مفرح بالنسبة لهم، وقال:” لدي العديد من الخيام المستأجرة، وكثيرون يأتون ويطلبون مني خيام حتى لو بسعر مضاعف ولكنني أعتذر لهم لعدم توفر خيام”، مشيدا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومؤكدا أنه ساهم بشكل كبير في إنعاش الحركة التجارية بالمنطقة.