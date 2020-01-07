المنطقة على رقعة شطرنج.. كيف طوقت أمريكا عسكر إيران؟

ينتشر عشرات الآلاف من عناصر الجيش الأميركي في الشرق الأوسط وأفغانستان، عدد كبير منهم يتمركزون في دول قريبة من إيران في فترة تصاعد فيه التوتر بين واشطن وطهران بعد مقتل قاسم سليماني بضربة أميركية.

وأثار مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في غارة أميركية فجر الثالث من يناير، صدمة ومخاوف عبر المنطقة التي لا تكاد تهدأ من التوترات.

وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن اللعبة وقواعدها في المنطقة تغيرت، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ردع وإجراءات استباقية إذا دعت الحاجة لحماية قواتها في الشرق الأوسط.

وأعلنت واشنطن إرسال قوات إضافية إلى منطقة القيادة المركزية، في ظل التصعيد الذي بدأ قبل أسابيع على شكل سلسلة من الهجمات الصاروخية على منشآت عسكرية تستضيف قوات تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة قتل في أحدثها متعاقد أميركي، وانتهى بقصف مواقع تابعة لمليشيات كتائب حزب الله في العراق وسوريا ثم الضربة التي قضت على سليماني والمهندس الذي كان له دور في تأسيس الكتائب التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية، وفقا لقناة الحرة.

أفغانستان

بعد أسابيع على الهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 وحصدت أرواح 3000 شخص، أطلقت واشنطن حملة عسكرية في أفغانستان لمحاربة طالبان والقاعدة، وتحتفظ منذ ذلك الحين بقوات في المنطقة.

وتتشاطر أفغانستان حدودا مع إيران في جانبها الشرقي.

ورغم أن الولايات المتحدة نجحت في إطاحة حكومة طالبان إلا أن الجماعة المتمردة تمكنت من استعادة مناطق في البلاد. وأطلقت واشنطن محادثات مع طالبان أملا في التوصل إلى اتفاق سلام يسمح ببدء مفاوضات بين الجماعة والحكومة.

وأفاد موقع نيوزويك في أغسطس الماضي بأن الولايات المتحدة تدرس تخفيض عديد القوات الأميركية في أفغانستان من 14 ألفا حاليا إلى حوالي 6000.

قطر

تحتصن قطر قاعدة العُدَيْد الجوية الأميركية، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وتستضيف القاعدة الضخمة نحو 13 ألف جندي، إلى جانب قاعدة للقيادة المركزية الأميركية، فضلا عن أنها مقر قيادة القوات الجوية الأميركية.

الكويت

بعد هزيمة القوات العراقية التي غزت الكويت في 1991، دخلت الولايات المتحدة في اتفاقية عسكرية مع الأخيرة التي يستضيف حاليا 13 ألف جندي أميركي تقريبا.

وفي أكتوبر 2019، انتقلت قوات وعربات مدرعة أميركية كانت في الكويت إلى شرق سوريا لتعزيز حماية موارد النفط في المنطقة في أعقاب قرار ترامب سحب العسكريين الأميركيين من مناطق أخرى في سوريا.

وفي ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران، أفادت التقارير بأن الكويت بدأت تستقبل معظم الجنود الأميركيين البالغ عددهم 3000، الذين يتم إرسالهم في الوقت الراهن إلى الشرق الأوسط بعد قرار البنتاغون الأخير في هذا الإطار.

البحرين

تحتفظ الولايات المتحدة بوجود في البحرين منذ الحرب العالمية الثانية عندما أرسلت القوات الأميركية لدعم نظيرتها البريطانية التي تعرضت لغارات إيطالية.

واليوم تشكل البحرين مقرا لكل من الأسطول الأميركي الخامس التابع للبحرية الأميركية والقيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (CENTCOM)، ويتمركز في المملكة ما يصل إلى 7000 جندي أميركي.

العراق

في أعقاب حرب الخليج في 1991، فرضت الولايات المتحدة حظرا جويا فوق العراق، واحتفظت بوجود عسكري على الأرض إثر الحملة العسركية التي انطلقت في مارس 2003 وأدت إلى إطاحة نظام الرئيس صدام حسين.

انسحبت الولايات المتحدة بشكل كامل من العراق في 2011 ثم أرسلت آلاف الجنود في 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعة من البلاد، بطلب من الحكومة العراقية.

ويوجد الآن في العراق حوالي ستة آلاف عسكري أميركي، وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات قاسية على بغداد إذا قررت طرد القوات الأميركية من البلاد.

الإمارات

تستضيف الإمارات حوالي 5000 جندي أميركي، ووقعت الدولة أول اتفاقية تعاون عسكري مع واشنطن في عام 1994.

وفي العام الماضي، استهدفت هجمات ناقلات نفط في المياه الإماراتية، فيما انطلقت الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطتها إيران في يونيو من أراضيها.

الأردن

يستضيف الأردن، الذي يشترك حدودا مع العراق وسوريا، حوالي 3000 جندي أميركي في إطار مهمة محاربة داعش.

وساعدت المملكة في تسهيل البرنامج الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم المتمردين في سوريا، على الرغم من أن هذا الدعم اقتصر بشكل أساسي على مجموعة مغاور الثورة، الناشطة في نقطة صحراوية أميركية عبر الحدود.

السعودية

في صيف 2019، سمحت المملكة بوجود قوات أميركية في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمواجهة ما تعتبره واشنطن عدوانا إيرانيا في منطقة الخليج.

فيما أرسل البنتاغون صواريخ دفاعية وأسلحة إضافية إلى المملكة وكذلك الإمارات لتحسين قدراتهما الدفاعية منذ تعرض منشآت نفطية لهجومات بطائرات من دون طيار في سبتمبر تبناها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

تركيا

تستصيف تركيا الواقعة خارج نطاق عمليات القيادة المركزية الأميركية، حوالي 2500 جندي أميركي في قاعدة إنجرليك الجوية التي تخدم القيادة الأوروبية الأميركية وتضم أسلحة نووية.

وفي حين أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 1952، إلا أن حربها على المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن في سوريا وقربها المتزايد من موسكو يتركتها أحيانا على خلاف مع واشنطن.

سوريا

دعمت الولايات المتحدة الانتفاضة ضد النظام السوري التي انطلقت عام 2011، لكنها لم تتدخل مباشرة حتى بدأت مهمتها ضد داعش في يونيو 2014. التدخل الأميركي جاء بعد فترة وجيزة من دخول طهران في الصراع السوري لإنقاذ نظام الأسد.

وعلى غرار العراق، كانت جهود إيران في سوريا تحت إشراف سليماني نفسه إلى حد كبير. ودعمت الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية فيما دعمت إيران وروسيا قوات النظام والفصائل الموالية له.

ترامب كرر مرارا رغبته في سحب القوات الأميركية من سوريا، وقرر في أكتوبر 2019 تقليص قوات بلاده في ذلك البلد وأصبح عدد أفرادها اليوم نحو 800 جندي معظمهم في شرق البلاد الغني بالنفط.

عمان

سعت سلطنة عمان إلى الحياد في معظم الشؤون الإقليمية، لكنها سمحت للولايات المتحدة باستخدام منشآتها العسكرية منذ عام 1980.

تستضيف عمان، ذات الموقع الاستراتيجي بحكم قربها من مضيق هرمز، حوالي 606 عسكريين أميركيين.