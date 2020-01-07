4 سنوات والأهلي لم يذق الانتصار على الزعيم دورياً

انتصر فريق الهلال الأول لكرة القدم على الأهلي دورياً، حينما تغلب الزعيم على الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد،على ملعب ” الهلال ” جامعة الملك سعود في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم ينجح الأهلي في تحقيق أي انتصار على الهلال منذ آخر فوز سجله في عام 2016، إذ التقيا في 7 مباريات بعد ذلك فاز

خلالها الأزرق في خمس مناسبات، بينما حضر التعادل في

مرتين.

وقلص الهلال الفارق بينه وغريمه النصر متصدر الترتيب إلى

نقطتين حيث رفع الأزرق العاصمي رصيده إلى 27 نقطة، في وقت يملك مباراة مؤجلة في رصيده، ستمنحه نقاطها الصدارة حال فوزه على الوحدة السبت، بينما تجمد رصيد الأهلي عند23 نقطة في المركز الرابع.

سجل للهلال سالم الدوسري 37، وبافتيمبي جوميز 70 وعلي البليهي 90 ، بينما سجل هدف الأهلي عمر السومة الدقيقة 45.

وفي ذلك أنهى الزعيم العالمي المباراة منتصراً على غريمه الاهلي .

ومن جانب آخر سوف يواجه الهلال في مباراته القادمة نادي الوحدة والأهلي يلاقي أبها في دوري الأمير محمد بن سلمان .

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