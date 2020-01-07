نانسي عجرم تكشف تفاصيل السطو المسلح على منزلها.. وتعزى والدة السارق

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تفاصيل محاولة السطو المسلح التي تعرض لها منزلها، حينما كانت في الداخل برفقة زوجها وبناتها.

وقالت نانسى “أشكر الله انه نجانا من ها المصيبة اللى وقعنا فيها .. ما أتمنى أن حدا يعيش التجربة اللى عشناها بالبيت”

وأضافت نانسي خلال لقائها بقناة otv “اللى فعله فادي زوجي هو ردة فعل على مدة 6 أو 7 دقائق يهددنا .. ويقول له “فين مراتك .. فين بناتك” .. انا بس بدى أقول لكل شخص انتقد فادى على اللى عمله يحطه حاله بذات الموقف ويشوف كيف كانت بتكون ردة الفعل، إذا في حدا ولاده قدام عيونه وفى انسان مشغول فات على حرمة بيته ويدق بعيلته وولاده ومراته وما بيتصرف هيك”.

وتابعت نانسى، “اللى شافه فادى واللى شوفته انا هو شيء مجهول مافيش حد بيعرفه .. كان بالقناع ومعه شيء على خصره بيستخدمه للضرب .. كان معه كل شيء يثبت أنه جاى يسرق ويؤذى”

وأضافت، “خلصنا العشا وطلعنا والولاد فاتوا حتى يناموا .. سمعت حاجة قولت لفادى انى بسمع حاجة بالبيت .. سمعت صوت جنازير .. فقام فادى .. وانا شوفته بالكاميرا .. وسمعت جملة واحدة من فادى “اللى بدك إياه” .. وفى لحظة عرفت أنه سارق .. ذهبت للحمام وأخذت التليفون .. كلمت بابا لأنه خفت من الرعشة أن ما تساعدنى ايدى وكنت بحاله لا استطيع وصفها”

وأختتمت نانسى، “أكيد لا أتمنى أنا ولا فادى اللى صار .. وانا أريد تعزية أهله ووالدته وزوجته وأهله جميعا .. نحن لا نتمنى اللى صار معنا .. ولكن الظروف أجبرتنا”