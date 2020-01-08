سقوط ضحايا من العراقيين جراء القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد الأمريكية

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية صباح اليوم الأربعاء أن القصف الإيراني الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق العراقيين، دون تحديد أرقام.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) صباح اليوم الأربعاء أن إيران استهدفت قاعدتين تضمان أفرادا أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق بأكثر من 12 صواريخ.

وأضافت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أنها تعمل حاليا على تقييم الخسائر الناتجة عن تلك الصواريخ “التي من الواضح أنها أطلقت من إيران” .

وتابعت: “سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية جنودنا وشركائنا وحلفائنا في المنطقة”.