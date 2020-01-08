حزب الله يهدد بضرب إسرائيل إذا ردت واشنطن على القصف الإيراني بالعراق

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء صباح اليوم الخميس نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن حزب الله اللبناني سيضرب إسرائيل إذا

الأسد التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت فجر الأربعاء “أكثر من 12 صاروخاً” على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل “الردّ” على هذه الضربة التي قالت طهران إنّها شنّتها انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الاربعاء أن إيران بدأت جولتها الثانية من الهجمات على قواعد تستضيف قوات أمريكية في العراق.

وأضافت الوكالة أن الجولة الثانية من الهجمات بدأت بعد ساعة من المرحلة الأولى.