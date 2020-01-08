إيران:  200 مليون يورو تخصيص إضافي لقوة القدس لتوسيع أعمالها الإرهابية ونشر الحروب

أعلن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى لنظام الملالي أنه سيتم دفع مبلغ 200 مليون يورو من «صندوق التنمية الوطنية» ليضاف إلى تخصيصات قوة القدس الإرهابية للشهرين المتبقين من العام الإيراني الجاري وذلك بموافقة خامنئي.

الهدف من هذا الإجراء هو توسيع الأعمال الإرهابية ونشر الحروب في المنطقة وخاصة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وكان قبل ذلك تم تخصيص مبلغ 2 مليار يورو من هذا الصندوق للتمويل الدفاعي للعام المقبل.

وقالت المقاومة الايرانية إن إهدار ثروات البلد في نشر الحروب والإرهاب يأتي في وقت يعيش فيه معظم الشعب الإيراني تحت خط الفقر وأن البطالة والتضخم يضربان بالبلد ولا تكفي أجور ورواتب العمال والكادحين التي عادة يتأخر دفعها لمدد طويلة، حتى لثلث معيشة الناس ولو بالحد الأدنى.

الحقيقة أن النظام لاينهب عوائد النفط فحسب وانما يسلب ثروات الشعب الإيراني أو ينفقها في قمع الشعب في الداخل أو تصدير الإرهاب ونشر الحروب والمشاريع النووية والصاروخية التي تتعارض مع مصالح البلد.

وهذا هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والمشاكل المأساوية التي يواجهها الشعب الإيراني كل يوم.