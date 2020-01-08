40 مشجعاً فقط للريال اشتروا تذاكر مباراة فالنسيا

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن 40 مشجعاً فقط لريال مدريد اشتروا تذاكر مباراته المقررة أمام فالنسيا، اليوم الأربعاء، على ملعب “الجوهرة المشعة” في الدور نصف النهائي من منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، التي تستضيفها السعودية.

أضافت التقارير: “26 مشجعاً فقط لفريق فالنسيا اشتروا تذاكر المباراة”.

لكن التوقعات تشير في الوقت نفسه إلى إمتلاء مدرجات الاستاد، من خلال إقبال الجماهير السعودية على حضور المباراة، ولا تزال هناك 10 آلاف تذكرة لم يجر بيعها حتى يوم امس الثلاثاء.

أما المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي المقررة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بعد غد الخميس، جرى بيع جميع تذاكرها، ويبلغ عددها 62 ألف تذكرة، وذلك في ظل الإقبال الهائل على الحضور لمتابعة ما سيقدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.