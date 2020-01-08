تراجع الأسواق الآسيوية بعد القصف الإيراني للقوات الأمريكية في العراق #الحرب_العالميه_الثالثه #عين_الاسد

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء فيما تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية في التعاملات الآجلة، بعد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على خلفية القصف

الصاروخي الإيراني لقواعد عسكرية تضم قوات الأمريكية في العراق.

جاء القصف الإيراني للقواعد العسكرية ردا على اغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في قصف جوي استهدف سيارته في العاصمة العراقية بغداد فجر الجمعة الماضية.

وتراجع مؤشر إس أند بي/أيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية في تعاملات بورصة سيدني اليوم بمقدار 30ر49 نقطة أي بنسبة 72ر0% إلى 10ر6777 نقطة بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق من التعاملات إلى 6773 نقطة.

وتراجع مؤشر “آول أوردينريز” الأوسع نطاقا بمقدار 30ر48 نقطة أي بنسبة 70% إلى

30ر6895 نقطة. وكانت الأسهم الأسترالية قد أنهت تعاملات أمس على ارتفاع محلوظ.

وفي اليابان تراجعت الأسهم اليابانية بشدة، في حين واصل الين الياباني ارتفاعه باعتباره ملاذا استثماريا آمنا، في ظل المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات بمقدار 37ر552 نقطة أي بنسبة 34ر2% إلى 35ر23023 نقطة، بعد أن كان قد تراجع إلى 18ر22951 نقطة في وقت سابق من تعاملات اليوم.

كانت الأسهم اليابانية قد ارتفعت في تعاملات أمس، بعد تراجعها الحاد في اليوم

السابق.

كما تراجعت البورصة النيوزيلندية بأكثر من 1% في حين تراجعت بورصة كوريا الجنوبية وماليزيا بنحو 1% وتراجعت بورصات شنغهاي وسنغافورة وإندونيسيا وهونج كونج وتايوان.