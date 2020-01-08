الرئيس الأوكراني: كل ركاب وطاقم الطائرة الاوكرانية “قتلوا”

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “كل ركاب وأفراد طاقم” طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة الخطوط الاوكرانية التي تحطمت صباح الاربعاء بعيد اقلاعها من طهران “قتلوا”.

وكتب على صفحته على فيسبوك “بحسب المعلومات الأولية، فان كل الركاب وأفراد طاقم الطائرة قتلوا”.

وكان المسؤول الكبير في الخارجية الاوكرانية فاسيل كيريليتش أعطى معلومات مماثلة لوكالة فرانس برس معلنا انه “بحسب الارقام الأولية فانه كان هناك 168 شخصا” على متن الطائرة التي كان يفترض ان تقوم برحلة بين طهران وكييف.

وأضاف زيلينسكي على فيسبوك “سفارتنا تقوم بتحديد المعلومات حول ظروف هذه المأساة ولائحة القتلى”.

وبحسب العناصر الاولى التي أوردتها وسائل الاعلام الايرانية فان الطائرة تحطمت بعيد اقلاعها في مدينة شهريار غرب طهران واشتعلت فيها النيران.ولم يتسن الاتصال بشركة الخطوط الجوية الاوكرانية على الفور.