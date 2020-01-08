بسبب الثاني.. جماهير #الاتحاد تشن هجوما حاداً على أنمار

شنت جماهير نادي الاتحاد هجوماً حاداً على إدارة ناديها برئاسة أنمار الحائلي وذلك بعد أن أعلنت عن تعاقدها مع مهاجم نادي الفيصلي محمد الثاني على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

غضب الجماهير الاتحادية من تلك الصفقة جاء بسبب أرقام اللاعب في الدوري مع فريق الفيصلي حيث شارك فريقه في (3) مباريات لم يسجل خلالها أي هدف إضافةً إلى أن اللاعب اسم غير معروف ولم يستطيع إثبات نفسه كمهاجم في الفريق الفيصلاوي خصوصاً وأن فريق الاتحاد يمر بمرحلة حرجة في تاريخة وليس أمامه فرصة سوى فترة التسجيلات الشتوية التي تأمل جماهير النادي بأن تكون بداية لتصحيح أخطاء إدارية تراكمية جرت الفريق إلى مؤخرة الترتيب خوفاً من دخوله في دوامة الهبوط إلا أنها تفاجأت بتلك الصفقة الغير مبررة والغير منطقية والتي لا تلبي تطلعاتها كجماهير تسعى لعودة ناديها لواجهة الدوري .