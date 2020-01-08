عاجل… خامنئي: ما حدث الليلة الماضية كان “صفعة على وجه” أمريكا #الحرب_العالميه_الثالثه #عين_الاسد

أكد مرشد إيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء أن الشعب الإيراني جاهز للتصدي لأي غطرسة رغم وجود “جبهة واسعة تقف في وجهه”.

وقال في كلمة اليوم، بعد ساعات من قصف إيران لقاعدتين تستخدمهما قوات أمريكية في العراق :”نواجه جبهة واسعة وسنحقق الانتصار إذا تسلحنا بالإيمان”.

وتحدث بإطناب عن القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سيلماني، دون أن يربط مباشرة بين اغتيال الولايات المتحدة له وبين القصف الإيراني للقواعد الأمريكية.

وشدد خامنئي على أن إيران جاهزة للتغلب على كل المؤامرات الأمريكية.

وقال: يجب على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة وأن أمريكا تحاول التخلص من حزب الله اللبناني لمساعدة إسرائيل وأن مقتل سليماني يظهر أن الثورة الإيرانية حية.