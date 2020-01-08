منظمة الطوارئ الإيرانية: ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة هم 147 إيرانياً و32 أجنبياً

أعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند اليوم الأربعاء بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت صباح اليوم الاربعاء جنوب العاصمة طهران كانت تقل 179 شخصا، عدد الركاب والطاقم، منهم 147 إيرانيا فيما البقية وعددهم 32 فهم أجانب، طبقا لما ذكرته وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء اليوم.

وكان متحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيرانية قد ذكر على شاشة التلفزيون الرسمي الإيراني في وقت سابق أن جميع ركاب وطاقم طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، لقوا حتفهم.

وكانت الطائرة، التي ذكرت وسائل إعلام روسية أنها تابعة لشركة “الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية” ، قد غادرت في حوالي الساعة الخامسة صباحا (0130 بتوقيت جرينتش) في طريقها من طهران إلى كييف .

وتحطمت الطائرة بعد إقلاعها في حقل مفتوح في ضاحية باراند في طهران.

وعللت سلطات الطيران الإيرانية السبب في تحطم الطائرة إلى عيب فني، طبقا

لما ذكرته شبكة “شابار” الإيرانية نقلا عن متحدث.

ولم يتضح على الفور كيف توصلت السلطات إلى ذلك الاستنتاج بعد فترة قصيرة جدا من تحطم الطائرة صباح اليوم الأربعاء.