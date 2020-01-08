الهلال يعلن تعاقده مع العليان لاعب التعاون لمدة ثلاثة أعوام

أعلن نادي الهلال تعاقده مع مدالله العليان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، لمدة ثلاثة أعوام تبدأ اعتبارا من الموسم المقبل.

وذكر الهلال في بيان نشره في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء :”وقعت إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل عقدا احترافيا مع لاعب نادي التعاون مدالله العليان.”

وأضاف :”يمتد عقد الظهير مدالله العليان 24/ عاما/ لثلاثة أعوام، تبدأ اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل.”

وقال العليان في مقطع فيديو نشره نادي الهلال أمس الثلاثاء :”اليوم تشرفت بالتوقيع لنادي الهلال لمدة ثلاث سنوات، أسأل الله التوفيق وبإذن الله سنوات مليئة بالإنجازات والبطولات.”