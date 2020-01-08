النصر ينفي رحيل حمد الله إلى أستون فيلا الإنجليزي

نفت إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تلقيها خطاب بشأن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعد تداول أنباء عدة عن انتقاله إلى نادي أستون فيلا

الإنجليزي.

ولم يبلغ اللاعب إدارة النادي بأي عرض، وأن حمد لله يشعر بالسرور باللعب للنصر، وأضافت أن اللاعب يعاني من وعكة صحية أجبرته على البقاء في منزله، حيث من المتوقع عودته إلى التدريبات بمجرد شفاءه.

ووضعت إدارة النصر شرط جزائي في عقد حمد الله يبلغ 20 مليون يورو، في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء رحيل اللاعب عن النادي السعودي.

وانضم حمد الله إلى النصر قادمًا من الريان القطري في صيف 2018 .