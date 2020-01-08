عبدالمهدي: نرفض أي انتهاك أو اعتداء على أراضي العراق #عاجل

دعا رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي الجميع إلى ضبط النفس واحترام الدولة العراقية.

وقال رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، في بيان على حسابه على موقع فيسبوك، إن القصف الإيراني لقاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق فجر اليوم لم يتسبب في أي خسائر بشرية لدى الجانب العراقي.

وأكد رئيس وزراء العراق يقول إنه لم يتلق تقارير عن إصابات من الجيش العراقي أو التحالف بقيادة أمريكا.



وكشف “عبدالمهدي” أنه تلقى اتصالا من أمريكا وقت سقوط الصواريخ على الجناح الأمريكي من قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة الحرير في أربيل ومواقع أخرى. مشيرا إلى أنه حذر القوات العراقية بمجرد تلقي نبأ الهجوم.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على رفض بلاده أي انتهاك لسيادته والاعتداء على أراضيه، داعيا”الجميع لضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية”.

وحذر “عبدالمهدي” من أن “هذه الأزمة الخطيرة تهدد المنطقة والعالم بحرب مدمرة شاملة”، مؤكدا أنه يتابع التطورات ويجري الاتصالات اللازمة في محاولة لاحتواء الموقف.