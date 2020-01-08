مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8124.11 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 74.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8124.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 20 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 171 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخزف السعودي، وأسمنت المدينة، وشمس، والتعاونية، وأسواق عبدالله العثيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الشرقية للتنمية، وأنعام القابضة، وإليانز إس إف، والأسماك، ووفرة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.13% و 9.28%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومهارة، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 152.98 نقطة ليقفل عند مستوى 6359.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 481 صفقة.