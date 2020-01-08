رئيس البرلمان العراقي يدين القصف الايراني ويرفض استخدام العراق لتصفية الحسابات

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ السيادة العراقية من الانتهاكات الحاصلة، وإبعاد البلاد عن دائرة الصراع.

وقال الحلبوسي ، في بيان صحفي ، :”في الوقت الذي ندين فيه الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية فجرا ، نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات”.

وأضاف :”في هذا الظرف العصيب نجدد دعوتنا إلى الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لإيقاف مثل هذه الاعتداءات، والعمل على حفظ السيادة العراقية من الانتهاكات، وإبعاد العراق عن الصراع الدائر، وأن لا يكون ساحةً للتصفيات والاقتتال، أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي”.

كما دعا” جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة”، مؤكدا على أهمية “وحدة الموقف الوطني وتضامن القوى والفعاليات الوطنية؛ لمواجهة التحديات وحفظ استقرار البلد وأمنه ومصالحه، وتجنيب شعبنا ويلات الحروب”.