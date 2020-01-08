تنفيذا لتوجيهات سلمان الخير .. أولوية الإسكان لمستحقي الضمان والإعاقة والأيتام والأرامل

دائما ما يؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الاهتمام بالمواطن وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم أبناء الوطن بشكل مباشر، وضرورة الاهتمام بالأسر الأشد حاجة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، من هنا جاءت مبادرة “الإسكان التنموي” التي أطلقها وزير الإسكان ماجد الحقيل، برعاية كريمة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى توفير المسكن المناسب للأسر محدودة الدخل في جميع ربوع المملكة، تنفيذًا لرؤية المملكة 2030.

وفي فيديو متداول أظهر حجم هذا الاهتمام من القيادة الرشيدة بالأسر ذات الدخل المنخفض وكيف تتكامل جهود أمراء المناطق مع وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية تقديم الخدمات والسكن الملائم لهذه الفئة.

حيث تتولى 300 جمعية أهلية التنسيق مع وزارة الإسكان لتمليك الأسر المستحقة، وهو ما انعكس على ارتفاع نسبة تملك مستفيدي الضمان إلى 67%، فضلا عن حصول 14 ألف أسرة ضمانية على مساكن بنظام الانتفاع خلال 2019، وتخصيص 11 مليار ريال لتوقيع عقود توفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في 2020، بل وتزويد المبادرة بـ 70 ألف قطعة أرض سكنية جديدة، وهذا ما أكده وزير الإسكان في أحد لقاءاته التليفزيونية.

ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروض بالسوق أو من خلال التشييد والبناء، أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة، كما يسعى إلى تنمية المرأة ثقافيًا واجتماعيًا وتنمويًا، ويعطي أولوية لمستحقي الضمان والإعاقة والأيتام والأرامل.

كما أطلق وزير الإسكان منصة جود التي حرصت القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية على دعمها بسخاء؛ لتكون قدوة للمجتمع عامة، وللقطاع الخاص على وجه الخصوص، حيث حظيت بمساهمة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبلغ 100 مليون ريال، ومساهمة أخرى من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمبلغ 50 مليون ريال لدعم المنصة، كما تلقت دعمًا من عدد من بعض الشركات والمؤسسات الوطنية.