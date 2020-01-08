ملك الأردن يؤكد دعم أمن العراق واستقراره

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم، تضامنه مع العراق وحكومته وشعبه في مواجهة التحديات ودعمه لأمنه واستقراره وسيادته الوطنية والتعاون

لإبعاد خطر الحرب عن دول المنطقة.

وجاء في بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي أن “الأخير تلقى اتصالا هاتفيا من عاهل المملكة الأردنية، الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد فيه على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتضامنه مع العراق وحكومته وشعبه في مواجهة التحديات ودعمه لأمنه واستقراره وسيادته الوطنية ، وأهمية التشاور والتعاون لإبعاد خطر الحرب عن شعوب ودول المنطقة من أجل تحقيق السلم وتجنب المزيد من التصعيد والتوتر”.

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