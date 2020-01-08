الصدر يدعو لإغلاق جميع مقار الحشد الشعبي في العراق

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إغلاق كافة مقرات الحشد الشعبي في البلاد، مطالبا بالسعي الحثيث لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق.

وقال الصدر، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “اتصل الطرفان برئيس مجلس الوزراء المُقال قبل الغارة الجوية”، متسائلاً “فهل وافق على تنفيذها أم لا .. ؟ الله العالم”.

وتابع “لكن ما يهمني الآن هو ان “هذه الأزمة الكأداء قد انطوت وخصوصاً بعد خطاب ترامب وخطاب الجمهورية الإسلامية”.

طالب بـ “الإسراع بتشكيل حكومة صالحة قوية تعيد للعراق هيبته واستقلاليته في فترة لا تزيد عن الخمسة عشر يوماً وبلا مهاترات سياسية أو برلمانية أو طائفية أو عرقية”.

ودعا الى “تقديم خمسة مرشحين ذوي نزاهة وخبرة ليتم اختيار مرشح نهائي ليشكل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات المبكرة وغيرها من الأمور التي ذكرناها سابقاً”.

واختتم تغريدته بالقول “أنصح بغلق كافة مقرات الحشد الشعبي لكي لا يكون هدفاً للاستكبار العالمي وخصوصاً إذا صار قرارنا المقاومة العسكرية مع المحتل في حال رفضه الخروج واستنفاد كل الطرق السياسية”.