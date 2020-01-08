منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ترفع القوة الشرائية .. و 6 يتنافسون لخطف بيرق المؤسس غدا

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي تجري فعالياته في الصياهد اليومين الماضيين تدفق آلاف الجماهير الحاضرة لمواكبة مسيرة منقيات الصفر المتنافسة غد الخميس على “بيرق المؤسس” الأمر الذي ساهم في رفع مبيعات المحلات التجارية في محيط المهرجان.

وأكد عدد من باعة المحلات بشارع الدهناء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إرتفاع نسبة المبيعات خلال اليومين الماضيين بنسبة 1000 % مشيرين إلى أن أرباح العشرين يوم الماضية تم الحصول عليها في يوم واحد خلال مسيرة منقيات الصفر.

وقال محمد حسن صاحب محل “كوفي” :”شهدت اليومين الماضيين تضاعف الأسعار 1000% فجميع ما تم تحصيله من أرباح طيلة الأيام الماضية حصلنا عليه في يوم واحد خلال مسيرة منقيات الصفر”، وأردف:” طوال 20 يوما بعت بعشرة آلاف ريال، وفي يوم واحد كسبت هذا المبلغ” .

وأشار إبراهيم محمد صاحب بوفيه أن الأيام الماضية شهدت تواجد آلاف المواطنين السعوديين وتزايد طلبات الشراء بشكل كبير الأمر الذي دفعنا للعمل 24 ساعة متواصلة حيث لم نشاهد مثل هذا التواجد من قبل والأرباح بآلاف الريالات في يوم واحد.

وكانت منقيات فئة الصفر المتنافسة على بيرق المؤسس قد حظيت بحضور جماهير غفير صاحب مسيراتها أثناء توجها أمس الثلاثاء لحظائر الكشف المبدئي قبل العرض على لجان التحكيم.

و سيكون الجمهور بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل موعوداً غدٍ الخميس بالإثارة والمنافسة القوية حينما يعرض 6 ملاك منقياتهم في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس لون الصفر.

وينتظر أن تأتي المنافسة قوية عطفاً على ما تتمتع به هذه الفئة في مسابقات الصفر من إهتمام وتحديات بين الملاك، خاصة المنافسة الشريفة والجميلة والمثيرة التي تجمع المالك السعودي اهلال عايض دغيثر العتيبي, والكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس.

يذكر أن منافسات فئة الصفر إنطلقت أمس بمسابقة 30 شلفا ولي العهد، فيما أقيمت اليوم مسابقة 50 على سيف الملك، وتشهد منافسات الصفر اهتماما كبيرا من قبل جمهور الإبل بسبب التحديات التي تجميع بين العديد من المتنافسين.

المشاركون في فئة / جمل (100 بيرق المؤسس) لون صفر

1- الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس

2- محمد عبدالله علي العامري

3- اهلال عايض دغيثر العتيبي

4- محمد ناصر حسن العجمي

5- محمد فواز الويط الحارثي

6- غازي صالح بن مشنوطه العتيبي