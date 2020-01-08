السودان يصادر أصول حزب البشير

قال عضو كبير في مجلس السيادة الحاكم إن السودان صادر أصول حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير.

وصودرت أصول الحزب بموجب قانون صدر في نوفمبر وقضى بحل الحزب.

ويُنظر لتطبيق ذلك القانون كاختبار للمدى الذي ترغب السلطات

الانتقالية في السودان، أو تستطيع، أن تصل إليه بخصوص تفكيك النظام الذي بناه البشير الذي عُزل في أبريل بعد أن قضى نحو 30 عاما في السلطة.

وقال محمد الفكي عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة تنفيذ قانون تفكيك نظام البشير المكلفة بتقدير أصول حزب المؤتمر الوطني إنه جرى تجميد أصول أربع قنوات تلفزيونية وصحف وإن كان من حقها أن تستأنف ضد القرار.

وأضاف أن هذه المؤسسات جرى تمويلها بأموال حكومية وأن اللجنة ترغب في إعادتها للشعب السوداني.