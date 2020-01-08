الجيش الليبي: نهاية أردوغان ستكون على أرضنا

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الجيش الوطنى الليبي يحقق انتصارات مستمرة أمام مليشيات إرهابية منهارة في طريقها إلى طرابلس.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في تصريحات صحفية، أن المستعمر رجب طيب أردوغان أدرك أن العالم يرفض تدخلاته وأن نهايته ستكون فى ليبيا، والقوات الليبية قادرة على الانتصار بدليل تحرير سرت في وقت قياسي.

وأشار إلى أن كل القوات عازمة على تحقيق النصر، والقضاء على المليشيات الإرهابية، موضحًا أن تلك المليشيات تقاتل فى أخر مواقعها والجيش الوطنى سيحرر كل الأرض.

ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن الجيش الوطنى الليبي لديه تعليمات واضحة بالاستمرار فى تطهير ليبيا من الإرهاب.