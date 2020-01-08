عاجل .. أمير تبوك: مشكلة الإسكان أصبحت من الماضي.. وتواصل المنجزات دليل على ذلك

قال صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، خلال تسليمه إحدى دفعات الإسكان التنموي اليوم في المنطقة، أن مشكلة الإسكان أصبحت شيء من الماضي ولم يعد لها وجود في ظل المنجزات التي تحققها وزارة الإسكان على أرض الواقع في كافة أنحاء المملكة.

وأوضح أمير تبوك أن يوم تسلم الأسر لمنازلها هو يوم فرح كونها أسر سعودية كريمة تنتقل لمنزل لائق بها، وهذا ما يؤكد عليه دوماً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، أن الإنسان السعودي يجب أن يعيش في مستوى لائق به، وهذا ما يتحقق الآن في عهده، من خلال ما يتابعه شخصياً حول ما تنجزه وزارة الإسكان في كافة مدن ومناطق المملكة.

وأضاف سموه في حديث له تناقلته وسائل الإعلام: “لابد أن نعرف أن مشكلة الإسكان أصبحت الآن لا وجود لها، في ظل الجهود التي قامت بها وزارة الإسكان خلال السنوات الآخيرة، والفرص التي أوجدتها في كافة مدن المملكة”، مؤكداً في حديثه أن مشكلة الإسكان أصبحت شيء من الماضي، مستشهداً بحدث اليوم المتمثل في تسليم عدد من المواطنين وحداتهم في ظل الشراكة الفاعلة بين كافة الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي في المملكة لتمكين الأسر من التملك.

وأشاد سموه بالدور الكبير والتسهيلات الكثيرة التي تقدمها الحكومة ممثلةً في وزارة الإسكان لدعم الأسر السعودية وتسريع وتيرة تملكها، في ظل حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات على أعلى معايير تضمن جودة حياة المواطن.

ولفت إلى أن الجهود الكبيرة التي قدمها القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لدعم مشاريع الإسكان في منطقة تبوك أثمر في إيجاد أكثر من 2500 وحدة سكنية، ومن بين تلك الجهات، “جمعية الأمير فهد بن سلطان”، “جمعية الأمير سلطان الخيرية”، و”جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية”.