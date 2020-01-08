هاري وميجان يتنحيان

أعلن الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل دوقة ساسيكس، عن مهامهما فى العائلة الملكية البريطانية، حسبما أفادت فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها، وكان الأمير البريطانى هاري وزوجته ميجان ماركل، أعربا عن شكرهما لكندا بعد كرم الضيافة التى تلقوها على مدار 6 أسابيع خلال زيارتهما الأخيرة، حيث وجها الشكر إلى المفوضة السامية جانيس شاريت وموظفيها، وكان أحد أول ارتباطات الثنائى الرسمية على الأراضى البريطانية زيارة كندا هاوس فى ميدان “ترافالجر”.

وقضى الاثنان عيد الميلاد فى كندا مع ابنهما الصغير آرشى ووالدة ميجان. وشوهد الزوجان يركضان ويتمشيان أثناء إقامتهما فى كندا.

وزار الأمير البريطانى وزوجته ميجان ماركل مقر المفوضية العليا الكندية فى لندن، كما استعرضا الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، الأعمال الفنية للفنانة الكندية سكويناتي، في معرض كندا خلال زيارتهم إلى كندا هاوس.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن هذا العيد هو الأول من نوعه الذي يقضيه الثنائي مع والدة ميجان بالولايات المتحدة بعيدًا عن الملكة إليزابيث الثانية وبقية أفراد العائلة المالكة.