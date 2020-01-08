السودان: توقيع أضخم عقد سعودي سوداني لتقديم خدمات بنكية إلكترونية عالية الجودة

وقعت شركة ستز نت السعودية بالخرطوم والبنك الإسلامي السوداني أكبر عقد لتقديم خدمات كافة الأنظمة البنكية الإلكترونية عالية الجودة والحماية من الشركة على كل خدمات البنك المالية ونقاط البيع لعملائه في كافة أرجاء السودان، برعاية من سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم السفير علي بن حسن جعفر.

وتعتبر شركة (ستز نت) إحدى قنوات التعاون السعودي السوداني المستمر، وحضر مراسم التوقيع مجلس إدارتي شركة (سيتز نت) السعودية والبنك الإسلامي السوداني وسيسهم الاتفاق في المشاركة الفعالة لتطوير النظام المالي السوداني وإضفاء الشفافية والوضوح وكذلك الحماية العالية على جميع وكافة الخدمات المالية المصرفية.