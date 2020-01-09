رفع ملف إيقاف روسيا إلى محكمة التحكيم الرياضية

سترفع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” قضية استبعاد روسيا عن المنافسات الرياضية 4 سنوات على خلفية التلاعب ببيانات المنشطات، إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” في “نهاية الأسبوع”.

وستبقي أعلى محكمة رياضية في العالم التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها على إيقاف روسيا المفروض الشهر الماضي أو الاقتناع من الطرف الروسي المعترض على القرار.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء، في لوزان ملف الإيقاف الروسي، وقال المتحدث باسمها مارك أدامز: “بطبيعة الحال ننتظر القرار (من كاس) قبل البدء بالنظر في التفاصيل”.

وكانت “وادا” أقرت في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، في خطوة اعتبرتها موسكو “مأساة” سببها “هستيريا” مناهضة لها.

وأعلنت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” أنها أرسلت خطاباً رسمياً إلى “وادا” تحتج فيه على عقوبة الاستبعاد.