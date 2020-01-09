تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة جازان #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة جازان عن توفر وظائف شاغرة (للرجال) على سلم المستخدمین وبند الأجور ، عن طريق المسابقة الوظیفیة للذين تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات العملية.

وذلك بحسب التفاصيل التالية:

سائق (المرتبة 33)

كلیات وإدارات الجامعة بمختلف محافظات منطقة جازان.

المؤھل لا يقل عن الابتدائیة ولا يزيد عن الثانوية العامة.

رخصة قیادة عمومي (نقل ثقیل) سارية المفعول.

مراسل (المرتبة 33)

كلیات وإدارات الجامعة بمختلف محافظات منطقة جازان.

المؤھل لا يقل عن الابتدائیة ولا يزيد عن الثانوية العامة.

رخصة قیادة.

سائق (المرتبة 33)

محافظة الدرب.

المؤھل لا يقل عن الابتدائیة ولا يزيد عن الثانوية العامة.

رخصة قیادة عمومي (نقل ثقیل) سارية المفعول.

عامل (بند الأجور – فئة أ)

كلیات وإدارات الجامعة بمختلف محافظات منطقة جازان.

شھادة مھنیة في صیانة السیارات لا تقل عن ستة أشھر.

ومن ضمن الشروط:

المسابقة مخصصه لمن لیسوا على رأس العمل الحكومي، أو من كانت له خدمة سابقة بالدولة.

التقید بالمؤھلات العلمیة، والخبرات المطلوبة والموضحة بالإعلان أمام كل وظیفة.

الخبرات المطلوبة والصادرة من القطاع الخاص يوضح فیھا مسمى الوظیفة، وبداية ونھاية الخدمة، وبیان يثبتھا من التأمینات الاجتماعیة.

بالنسبة للذين سبق لھم العمل في جھات حكومیة، يوضح في شھادة الخدمة مسمى الوظیفة، والمرتبة التي كان يشغلھا، وسبب إنھاء الخدمة.

أن يكون التقديم على وظیفة واحدة من الوظائف المعلنة.

يجب على المتقدم ألا يكون قد حكم علیه بالسجن لمدة تزيد على السنة، أو فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبیة، حسب لائحة الموارد البشرية.

تقدم صور المؤھلات والخبرات فقط، ولا يحق للمتقدم استرجاعھا وستتم مطابقة الأصل لاحقاً.

ألا يقل عمر المتقدم عن عشرين عاماً لوظیفة (مراسل) وألا يقل عن سبعة عشر عاما لوظیفة (سائق، وعامل).

لن يستلم أي ملف غیر مستكمل.

طريقة التقديم:

على الراغبین الدخول في المسابقة ممن تتوفر فیھم الشروط التقدم حضورياً بمستنداتھم لمقر كلیة إدارة الأعمال (الإدارة العلیا سابقاً – مسرح الجامعة) اعتبارا من يوم الأثنین بتاريخ 18 /05 /1441ھـ الساعة (30:8 (صباحاً إلى الساعة 00:12 ظھراً (ولمدة ثلاثة أيام).