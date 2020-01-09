هل سيستمر إيقاف سيميوني في جدة؟

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، سيقود الفريق أمام برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر اليوم الخميس، من على مقاعد البدلاء رغم العقوبة السارية على المدرب منذ 2014.

واعتبر الاتحاد أن العقوبة سقطت، وفقاً للوائح التي تقول أن العقوبات تنتهي بمرور 3 سنوات من إعلانها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني قد عاقبت المدرب بالإيقاف 8 مباريات في البطولة، بسبب ما بدر منه في إياب نهائي نسخة 2014 على ملعب الفريق المدريدي القديم (فيسنتي كالديرون)، والذي شهد فوز الأتلتي بهدف نظيف وتتويجه باللقب، بعد تعادله في مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو بهدف لمثله.

ويضرب أتلتيكو موعداً الخميس مع البرسا، بطل الليغا، في نصف النهائي الثاني بكأس السوبر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.