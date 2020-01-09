“التعليم” تعتمد نقل برنامج تطوير مهارات تقويم التحصيل الدراسي للاختبارات والقبول 

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بنقل منسوبي تطوير مهارات تقويم التحصيل الدراسي إلى إدارات وأقسام الاختبارات والقبول.جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات.

وتضمن التعميم إعادة هيكلة وكالة المناهج والبرامج التربوية بناء على ماورد في قرار نقل مهام الادارة العامة للتقويم والعاملين فيها إلى الإدارة العامة للاختبارات والقبول.

وأكد التعميم انه ونظرا لارتباط مهام برنامج تطوير مهارات التحصيل الدراسي بالادارة العامة للتقويم والقبول عليه يتم نقل برنامج تطوير مهارات تقويم التحصيل الدراسي سابقا إلى إدارات/ أقسام الاختبارات والقبول والرفع بمباشرتهم إلى رئيس اللجنة المركزية للتشكيلات الاشرافية بالوزارة.