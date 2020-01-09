“مسام” ينتزع 1,668 لغمًا في اليمن في الأسبوع الأول من يناير

تمكن مشروع “مسام” لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الأول من يناير 2020م، من انتزاع 8 ألغام مضادة للأفراد و741 لغمًا مضادًا للدبابات و18 عبوة ناسفة و901 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 1,668 لغمًا متنوعًا خلال الأسبوع الأول لهذا الشهر.

يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 121,813 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في الأراضي والمدارس والبيوت، وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواًء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام” في اليمن يهدف إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.