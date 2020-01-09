حماس وحزب الله والحوثيون.. قائد بالحرس الثوري يظهر وخلفه أعلام ميليشيات تابعة إيران

أظهر بث مباشر لقناة “العالم” الإيرانية، اليوم (الخميس)، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري أمير علي حاجي، وهو يضع خلفة أعلام الميليشيات التابعة لإيران.

وجاءت الأعلام بالترتيب من اليمين كالتالي: ميليشيا “زينبيون”، وهي ميليشيا أغلبهم من الشيعة الباكستانيين يقاتلون في سوريا، وميليشيا “فاطميون”.. وهي ميليشيا أغلبهم من الشيعة الأفغان يقاتلون في سوريا، حركة حماس الفلسطينية، ميليشيا “الحشد الشعبي” العراقية، ميليشيا “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن، ميليشيات “حزب الله” اللبنانية، ثم علم سلاح الجو الإيراني، وعلم القوة الصاروخية في إيران، وعلم إيران.

واعتاد مسؤلوا الحرس الثوري سابقا على وضع علمي إيران والحرس الثوري فقط خلف المتحدث، إلا أن هذه المرة جاءت مختلفة، في خطوة تبدو كتحدٍ للمجتمع الدولي، واعتراف رسمي بدعم هذه الميليشيات.