وزير خارجية فرنسا من تونس: الاتفاق التركي مع السراج خارج عن الشرعية الدولية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، من تونس، إن التصعيد في ليبيا يهدد استقرار المنطقة بكاملها، داعيًا إلى حوار ليبي داخلي للخروج من الأزمة.

وجاء تصريح لودريان عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال زيارة الى تونس تستمر يومين.

ورأى لودريان بحسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن التصعيد الحالي في ليبيا يهدد الاستقرار في كامل المنطقة، من المغرب العربي الى الساحل.

وعلق “لودريان”، على اتفاقيتين وقعتهما تركيا مع فايز السراج قائلًا إن الاتفاق يتعمد الابتعاد عن القانون الدولي ويزيد من تعميق الأزمة في ليبيا.

واعتبر أن الحل للخروج من الأزمة يفرض حوارا ليبيا داخليًا ومسارًا سياسيًا يجمع الأطراف الإقليمية وخاصة جيران ليبيا، داعيًا إلى دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لإيجاد حل سلمي ينهي الصراع القائم في ليبيا.