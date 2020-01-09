إعلان نتائج القبول النهائي لـ(911) والدفاع المدني للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول – جندي).

ودعت إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف): www.jobs.sa.

كما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني للكادر النسائي على رتبة (جندي أول – جندي).

ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.